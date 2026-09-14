Τσουκαλάς: Αποκαλύφθηκε η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της ΝΔ για το επίδομα ανεργίας

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή και πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, σχετικά με τον «εξορθολογισμό» των κοινωνικών επιδομάτων.

Όπως σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, ο κ. Βορίδης «πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι εντός των κυβερνητικών κύκλων συζητείται η πρόταση για δραστική μείωση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους μόλις δύο μήνες.

«Στόχος η μείωση της διάρκειας του επιδόματος»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως οι δηλώσεις του πρώην υπουργού —ο οποίος τάχθηκε υπέρ του εξορθολογισμού των παροχών και της σύνδεσής τους με τα κίνητρα εργασίας— δεν αφήνουν πλέον περιθώρια αμφιβολίας για τις προθέσεις της κυβέρνησης:

«Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί. Στέλνει σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά αν απολυθούν ή παραιτηθούν, θα λάβουν επίδομα μόνο για 2 μήνες», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για αποκάλυψη μιας «αντικοινωνικής κρυφής ατζέντας» της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.