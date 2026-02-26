MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για υποκλοπές: Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο – Δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν

Φωτογραφία: Intime
Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τις εξελίξεις στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ποινές που επιβλήθηκαν στους τέσσερις κατηγορούμενους, κάνοντας λόγο για «126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν», ενώ σημείωσε ότι «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Τσίπρας έκανε ευθεία αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη, τους οποίους χαρακτήρισε «ηθικό και εκτελεστικό αυτουργό», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αυτόν που σκέφτηκε και αυτόν που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας».

Καταλήγοντας, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ότι «μετά τη σημερινή εξέλιξη δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι», προσθέτοντας ότι η λογοδοσία αυτή θα είναι «και στο λαό και στη Δικαιοσύνη».

