MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για “ανώνυμους απελπισμένους”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο” αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτηση του για το περιστατικό με νεκρούς μετανάστε στη Χίο.

Και συνεχίζει: “Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον. Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους «δολοφόνους διακινητές», πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα”.

“Με την εμπειρία της «διαχείρισης» της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!” καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Βίκυ Παγιατάκη: Στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Δεν πίστευα ότι θα είμαι ζωντανή, με είχαν ξοφλημένη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σε ελληνικά ύδατα η τραγωδία της Χίου: 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός επέβαιναν στην 8μετρη βάρκα που βυθίστηκε

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Καρκίνος: Το 40% των κρουσμάτων μπορούν να αποφευχθούν – Ποιες είναι οι κύριες αιτίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λάρισα: Απατεώνας χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψη του