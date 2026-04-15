Τσίπρας, Χαρδαλιάς, Δούκας και Μώραλης μαζί στην παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στο café του Public, στο κέντρο της Αθήνας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο της έκδοσης για τον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά επεκτείνεται κυρίως στη σύνθεση του πάνελ, όπου θα συνυπάρξουν πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε μια σύνθεση που εκ των πραγμάτων αποκτά ευρύτερη πολιτική σημασία.

Η συγκεκριμένη συνύπαρξη αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, ιδίως στον χώρο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, καθώς η παρουσία προσώπων με διαφορετικά πολιτικά σημεία αναφοράς στην ίδια εκδήλωση εκλαμβάνεται ήδη ως κίνηση με συμβολικό φορτίο. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Το βιβλίο επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδρομή και το ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα του Γιάννη Μπουτάρη, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε ένα ξεχωριστό μοντέλο άσκησης πολιτικής, μακριά από παραδοσιακές κομματικές αναφορές. Όπως σημειώνεται στην περιγραφή του, πρόκειται για «μια απόπειρα να κατανοηθεί το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης».

Η «πολιτική αλλιώς», όπως αποδίδεται στο έργο, συνδέεται με μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στον ρεαλισμό, τον συμβιβασμό ως εργαλείο αποφυγής της δημαγωγίας και την προτεραιότητα στο κοινό καλό, ακόμη και με προσωπικό κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση του βιβλίου αναμένεται να λειτουργήσει όχι μόνο ως μια πολιτιστική εκδήλωση, αλλά και ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτικών λόγων και προσεγγίσεων.