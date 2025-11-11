MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Βρισκόμαστε σε καθυστέρηση ενός μήνα της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ανησυχία των αγροτών είναι λογική, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας πάντως ότι «με όλα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν απολύτως απαραίτητο να κάνουμε τη μετάβαση σε μία εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης και για να γίνει αυτό, πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να γίνουν έλεγχοι».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία καθυστέρηση ενός μήνα της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες και επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης η πληρωμή αυτή να γίνει στο τέλος του Νοεμβρίου.

Σημείωσε επίσης ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν και άλλες πληρωμές, όπως άλλα 8 εκκρεμή προγράμματα, το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Ο υπουργός τόνισε ότι κάθε πληρωμή είναι διαφορετική ποιοτικά και έχει διαφορετικά μοντέλα ελέγχων. Στο σημείο αυτό έκανε γνωστό ότι υιοθετείται ένα διαφορετικό μοντέλο πληροφοριακού συστήματος, κάτι που έχει ζητήσει και η Κομισιόν.

Αναφορικά με τις επιστολές που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας, τόνισε ότι θέτουν ως προαπαιτούμενο να υιοθετήσουμε μοντέλα ελέγχου πριν από την κάθε πληρωμή, ώστε να μην μπουν σε διακινδύνευση ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ήδη στείλει από τις 4 Νοεμβρίου το Action Plan 2. «Περιμένουμε την έγκριση της Επιτροπής και η συνεννόηση με την Κομισιόν είναι καλή», όπως είπε.

«Δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην ΕΕ ανά ζώο»

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζήτησε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, σημειώνοντας ότι είναι μια απειλή για το ζωικό κεφάλαιο.

Ανέφερε ότι η χώρα μας δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην ΕΕ ανά ζώο που έχει θανατωθεί, έκανε έκκληση για συνεργασία και σημείωσε ότι αν παραμείνει το πρόβλημα θα δημιουργήσει ζήτημα με τις εξαγωγές της φέτας.

Αγρότες Κώστας Τσιάρας ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της ανάπτυξης της AEGEAN με νέους απευθείας προορισμούς και ακόμα περισσότερες θέσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Αρκαδία: Αστυνομικός μετέφερε ετοιμόγεννη σε νοσοκομείο – Το όχημά της είχε εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρίας

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που ετοιμάζονται να λάμψουν – “Τα πράγματα θα πάνε εξαιρετικά έως το τέλος Νοεμβρίου”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ινδία: Μεγάλη έκρηξη στο Νέο Δελχί με τουλάχιστον οχτώ νεκρούς – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 λεπτά πριν

Κ. Χατζηδάκης: Οι ενεργειακές συμφωνίες της προηγούμενης εβδομάδας νέοι κρίκοι στην αλυσίδα ενίσχυσης της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες εν κινήσει αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Κάηκε ολοσχερώς