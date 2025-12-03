MENOY

Τσιάρας: Θα γίνουν πληρωμές 500 εκατ. ευρώ στους αγρότες αυτή την εβδομάδα

Κοντά στα 500 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους αγρότες αυτή την εβδομάδα, όπως τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισήμανε ότι «οι πόρτες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτές», παρατηρώντας ότι «όλα τα προβλήματα λύνονται πάντα με διάλογο». 

Όπως σημείωσε, το περασμένο Σαββατοκύριακο πληρώθηκαν η νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα σπάνιων φυλών και μέρος της βιολογικής γεωργίας ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο «για πρώτη φορά ενεργοποιείται στην Ελλάδα», με το ύψος του προγράμματος στο σύνολό του να φτάνει τα 178 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, ακολουθούν οι πληρωμές για τα παλαιά βιολογικά, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η εξισωτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον «Ντάνιελ».

«Οι πόροι έως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», τόνισε.

Υπογράμμισε την πρόθεσή του να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε ήδη να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της ευνοϊκής τιμής «9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα» για το αγροτικό ρεύμα (πρόγραμμα «Γαία») για περαιτέρω ανακούφιση των παραγωγών.

Αναγνώρισε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, σημειώνοντας ότι «η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές», με μειωμένες παραγωγές πέρσι και τις τιμές των προϊόντων «στο ναδίρ» φέτος, ενώ σημείωσε ότι και «οι καθυστερήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -λόγω της εξυγίανσης του Οργανισμού- δυσχέραναν το κλίμα».

Αναφορικά με το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, υπενθύμισε ότι πρόκειται για ζητήματα που τέθηκαν το 2024 και «επιλύθηκαν μετά από διάλογο».

Τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πληρωμή του υπολοίπου των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό η περαιτέρω ενίσχυση κατά 50% για τις ζωοτροφές.

