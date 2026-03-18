Τσιάρας: Πλέγμα στήριξης για ρύζι και μύδια – Σταθερή επιλογή η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

Μήνυμα ότι, όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί σταθερή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της περαιτέρω ανάπτυξής του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας από το βήμα του 1ου Blue Heritage Summit, υπογράμμισε ότι το ΥΠΑΑΤ, σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση να στηρίζει τους παραγωγούς, έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες οικονομικές πιέσεις όσο και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Αναφερόμενος στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, έθεσε το ζήτημα της καθυστέρησης στην τροποποίησή του, δίνοντας εξηγήσεις για τους λόγους της εκκρεμότητας.

Πίεση στην αγορά ρυζιού από εισαγωγές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καλλιέργεια ρυζιού, βασικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες παραγωγής στην Ευρώπη. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι αυξημένες εισαγωγές από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διάθεση και την τιμή του προϊόντος. «Το ζήτημα είναι σε απόλυτη γνώση μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων, που θα περιλαμβάνει αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές και στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα οικονομικά δεδομένα.

Μυδοκαλλιέργεια και κλιματική κρίση

Αναφορά έγινε και στον κλάδο της μυδοκαλλιέργειας, με επίκεντρο τον Θερμαϊκό κόλπο, όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έχουν ενταθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες παραγωγής, πλήττοντας εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες παραγωγούς για το 2024, ενώ σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς εξετάζονται τρόποι προσαρμογής της καλλιέργειας στις νέες συνθήκες.

Κλιματική κρίση και αποζημιώσεις – Το ζήτημα του ΕΛΓΑ

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δενδρώδεις καλλιέργειες και ειδικότερα το ροδάκινο, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνουν την αβεβαιότητα για τους παραγωγούς.

Για το θέμα του ΕΛΓΑ, τόνισε ότι η αναμόρφωση του κανονισμού αποτελεί σύνθετη διαδικασία, καθώς τα νέα δεδομένα απαιτούν συνεχή επανεξέταση των όρων και των καλύψεων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει πρόθεση αύξησης των ασφαλίστρων, ενώ υπογράμμισε ότι ο οργανισμός έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω κρατικών πόρων.

Μιλώντας για τη συνολική στρατηγική του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Τσιάρας στάθηκε στη σύνδεση της γεωργίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της «πράσινης» και της «γαλάζιας» μετάβασης. Όπως σημείωσε, προωθούνται δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.