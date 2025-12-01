Τσιάρας: Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για τους αγρότες – Εξομαλύνεται η διαδικασία των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο και τον πρωτογενή τομέα και αυτό δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας αλλά και όλους τους αγρότες της Ευρώπης» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι «έχει αρχίσει να εξομαλύνεται η διαδικασία πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση αυτά που μας ζήτησε η Κομισιόν».

«Αν διαμαρτύρονται για ότι όντως βρίσκονται σε δύσκολη χρονιά, εγώ θα δεχθώ ότι έχουν δίκιο, μέχρι ένα ορισμένο σημείο» είπε ακόμα στον ΑΝΤ1 προσθέτοντας ότι «η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή. Έχω συναντηθεί με όλους τους αγρότες και σε ένα επίπεδο ειλικρινούς διαλόγου έχουμε καταφέρει σημαντικά ζητήματα. Εγώ δέχομαι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει. Όλες αυτές οι αντιδράσεις πρέπει να είναι σε πλαίσιο που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην υπόλοιπη κοινωνία».

Τονίζοντας, δε, ότι «έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η διαδικασία πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Τσιάρας σημείωσε «2.000 βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί πήραν παράνομα χρήματα και 44-45.000 είναι σε διαδικασία ελέγχου. Υπάρχουν 11.000 αγροτεμάχια που έχουν εξαιρεθεί γιατί δεν εισέφεραν τον αριθμό ΚΑΕΚ που ήταν απαραίτητος με το φετινό σύστημα και 13.000 κτηνοτρόφοι παρά το ότι έχουν τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και γάλακτος, λόγω της κατανομής των βοσκοτόπων βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων»

Διαβεβαιώνοντας ότι όλοι θα έχουν δικαίωμα ένστασης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε «η πόρτα για διάλογο και συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή. Ξέρω ότι υπάρχουν ζητήματα όπως η μείωση του κόστους παραγωγής. Προφανώς υπάρχουν αιτήματα που είναι κοντά στην ικανοποίηση υπάρχουν όμως και κάποια που είναι μακριά, ήδη ανακοινώθηκε το +50% στον ΕΦΚ, θα υπάρξει αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα λόγω ευλογιάς. Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών που θα δώσουν ανακούφιση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πληρώθηκαν τέσσερα προγράμματα. Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα ωστόσο πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες».

«Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο» κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.