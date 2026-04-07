Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικογραφία υπάρχει μόνο ένα τηλεφώνημα συνεργάτη μου, θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Το ότι δεν έπραξε τίποτα παράνομο σημείωσε εκ νέου ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε σημερινή συνέντευξή του αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχουν τα πραγματικά γεγονότα που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και τα πραγματικά γεγονότα προκύπτουν αφενός από τους ίδιους τους διαλόγους, αλλά βεβαίως υπάρχουν που δεδομένα τα οποία είτε δεν τονίζονται όπως πρέπει στην εισφερόμενη δικογραφία, είτε από την άλλη πλευρά δημιουργούν κάποια ερωτηματικά», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Και εξήγησε: «Τι ακριβώς συνέβη; Στην Καρδίτσα μετά τον Ιανό ήταν ένα τοπίο που πραγματικά δημιούργησε αδιανόητα προβλήματα, τρομερή απαισιοδοξία και απογοήτευση σε όλους τους πολίτες. Εκεί λοιπόν για τον αγροτικό κόσμο είχαμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα διότι είχαμε ανθρώπους που έβλεπαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, είχαμε ανθρώπους που έβλεπαν τα χωράφια τους να επιχωματόνονται, να υπάρχουν φερτά υλικά, να κλείνουν αρδευτικά κανάλια».

«Στην εισφερόμενη δικογραφία αναφέρεται ότι συνεργάτης, ο οποίος τηλεφώνησε στον Περιφερειακό Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, με ευγένεια, χωρίς επιμονή και χωρίς φορτικότητα, ρωτά τι πρέπει να γίνει ώστε να μη χάσει το λεγόμενο “πρασίνισμα” ένας αγρότης, ένας γεωργός, δεδομένου ότι υπήρχαν επιχωματώσεις σε πολλά αρδευτικά κανάλια της περιοχής.

Τι είναι το “πρασίνισμα”; Πρόκειται για ένα οικολογικό-περιβαλλοντικό μέτρο, το οποίο δεν υφίσταται πλέον, αλλά ίσχυε κατά την επίμαχη περίοδο, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγούσε πόρους (χρήματα) σε καλλιεργητές, των οποίων οι καλλιέργειες εφάπτονταν αρδευτικών καναλιών ή δεντροστοιχιών. Τελικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αναγκάστηκε μόνος του να άρει τις επιχωματώσεις. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο άνθρωπος έλαβε αυτά που δικαιούται», συνέχισε ο πρώην υπουργός.

Και συνέχισε: «Εδώ συμβαίνουν διάφορα άλλα περίεργα πράγματα. Η δικογραφία εγκαλεί εμένα για ηθική αυτουργία για ποσό που φτάνει τις 22.900 ευρώ. Είναι όμως έτσι; Η απάντηση είναι η εξής: Όλα αυτά είναι τα χρήματα που ο συγκεκριμένος γεωργός έπαιρνε από όλες τις καλλιέργειες, για όλα τα είδη των επιδοτήσεων και για όλα τα αγροτεμάχια τα οποία διέθετε. Όχι για την περίπτωση αυτή. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο που με βάση τον κανονισμό είναι μια αυτοτελής επιδότηση. Η επιδότηση που πήρε συνολικά για το πρασίνισμα ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι 2.970 ευρώ. Τα χρήματα που θα του αφαιρούνταν στην περίπτωση που το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ήταν προβληματικό είναι 190 ευρώ για το ένα και 429 αν ήταν και για τα τρία».

«Δεν έχει διαβάσει κανείς τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι θέμα που πρέπει να το εξετάσουν οι δικαστικοί λειτουργοί που φτιάξανε τη συγκεκριμένη δικογραφία», τόνισε.

«Ένα τηλεφώνημα μόνο υπάρχει», αναφέρει για το περιεχόμενο της δικογραφίας ο κ. Τσιάρας.

Τι είπε για την παραίτησή του

Σε ερώτηση γιατί παραιτήθηκε, ο κ. Τσιάρας απάντησε: «Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια του καθενός μας και με τον τρόπο που βλέπει τη συμμετοχή του στην πολιτική. Αν και εδώ τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα για τον ρόλο, την παρουσία και την ευθύνη του βουλευτή. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως ο βουλευτής δεν είναι τίτλος. Είναι ευθύνη να μεταφέρει τα δίκαια, τα νόμιμα, τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών του προς το κέντρο. Αλλά ένα δίκαιο, νόμιμο αίτημα ενός ανθρώπου, την αγωνία του, αν δεν τη μεταφέρει ο βουλευτής τότε μιλάμε ενδεχομένως για τη μη ύπαρξη ανάγκης να υπάρχει κοινοβουλευτισμός στη χώρα. Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι για να προστατεύει τους βουλευτές, είναι για να τους δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη φωνή του αδύναμου πολίτη στο κέντρο. Με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε: «Ποιος δεν γνώριζε πώς λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια; Δεν υπήρχε κάποιος να πληροφορήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτά τα θέματα, δεν ήταν ψηφιοποιημένος, δεν ήταν όλα αυτονόητα. Υπήρχαν ζητήματα που προέκυπταν από μια έκτακτη ανάγκη».

«Αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση για να σταθεί δίπλα στους πολίτες της Καρδίτσας για τον Ιανό και μετέπειτα και με τον Ντάνιελ, ειδικά στη Θεσσαλία, με ένα τόσο γενναίο, παρεμβατικό και ανθρώπινο τρόπο, σας διαβεβαιώνω πως όλες αυτές οι περιοχές θα είχαν βυθιστεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, ο κ. Τσιάρας σχολίασε πως «ο πρωθυπουργός έστειλε κάποια ξεκάθαρα μηνύματα λέγοντας πως είναι όντως ένα σοβαρό ζήτημα η εμπλοκή τόσων πολιτικών προσώπων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντας και καταγράφοντας πως όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και ζητώντας όλη αυτή η διαδικασία να διεκπεραιωθεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Η δική μου περίπτωση είναι εκτός λογικής από τη διαδικασία. Για το ασυμβίβαστο θεωρώ πως θέλει συζήτηση, έχει ξεκινήσει από παλιά και είναι μια δύσκολη συζήτηση. Εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι, που δεν μιλάνε και απλά είναι διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε πως θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

