Τσιάρας για δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές – Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο

Υποψήφιος στις επόμενες θα είναι ο Κώστας Τσιάρας, όπως τόνισε, με φόντο τις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στον ANT1, ο κ. Τσιάρας, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στην εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά τον Ιανό, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου, συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο πρασίνισμα (ένα περιβαλλοντικό μέτρο). Ο συνεργάτης μου με ευγένεια χωρίς να πει απολύτως τίποτα, και όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο. Χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να του έχει ζητήσει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα του ζητά να βρει ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει. Ακολουθούν διάλογοι του προϊσταμένου με κάποιους ελεγκτές που εκεί υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Στο τέλος της ημέρας επειδή δεν μπορούσε να βρεθεί λύση, ο ίδιος ο αγρότης αναγκάστηκε να βγάλει μόνος τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να βρίσκει ότι όλα είναι εντάξει», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Τσιάρας.

«Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο. Πόσα είναι τα χρήματα που ο συγκεκριμένος παραγωγός θα έπαιρνε για 12 αγροτεμάχια από το λεγόμενο πρασίνισμα 2.970 ευρώ» είπε και εξήγησε τα χρήματα που θα έχανε ο αγρότης.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν τον «στέλνουν» για άρση ασυλίας για 429 ευρώ, ο κ. Τσιάρας απάντησε: «190 έως 429 ευρώ. Δεν είναι παράβαση γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε δηλώσει περισσότερες εκτάσεις πρασινίσματος απ’ όσες προέβλεπε η δική του καλλιεργητική έκταση. Με άλλα λόγια ακόμη και αν έβγαιναν εκτός αυτές για τις οποίες φοβόταν ότι θα χάσει το πρασίνισμα, δεν θα έχανε απολύτως τίποτα από αυτά τα 429 ευρώ».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν ζήτησε τίποτα παράνομο, προσθέτοντας ότι δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται τους αδύναμους πολίτες.

«Βεβαίως και θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ούτε έχω συνειδησιακό πρόβλημα, ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά στη νομιμότητα», ξεκαθάρισε ο κ. Τσιάρας.

