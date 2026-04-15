Τσιάρας: Εγώ προσωπικά σύστησα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βεβαίως θα το ξαναέκανα

Τις δικές του απαντήσεις μετά την εμπλοκή του ονόματός του στη 2η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ και τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, όπου επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως είναι ο ίδιος που με δική του πρωτοβουλία στο υπουργείο Δικαιοσύνης έχει βάλει την υπογραφή του για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε αν σε αυτήν την πολιτεία που ζούμε με τη δημόσια διοίκηση που υπάρχει,έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα ώστε να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει κανείς επί δίκαιων αιτημάτων για να μην αδικείται κανένας πολίτης», δήλωσε χαρακτηριστικά εκφράζοντας μάλιστα την έντονη διαφωνία του με τη λογική του ρουσφετιού. «Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει παρθενογένεση και η ιστορία της ελληνικής πολιτείας ξεκινάει από το 2019, επιεικώς αυταπατάται».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια αφορούν στην ψηφιοποίηση του κράτους και την αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών. Όσο ήμουν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, βάλαμε για 1η φορά κριτήρια στην εξέλιξη των δικαστών, για 1η φορά συστήσαμε την Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, συστήσαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ προσωπικά έχω συστήσει την ΕυρωπαΪκή Εισαγγελία, με δική μου πρωτοβουλία και δικό μου νόμο».

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν θα έβαζε ξανά υπογραφή για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Τσιάρας απάντησε «βεβαίως θα το ξαναέκανα», καθώς – όπως είπε – με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα αναβάθμισε τον ρόλο και τη θέση της και στην πραγματικότητα από τότε και μετά έχει θετικές εκθέσεις για το κράτος δικαίου.