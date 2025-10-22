Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός ζώων

Τη σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την πορεία εφαρμογής και εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς.

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεση θα μετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί. Μέλος της επιτροπής θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Είμαστε ενώπιον μεγάλου αριθμού κρουσμάτων και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις που θα δρομολογήσουν, με βάση την επιστημονική γνώση, συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο», είπε ο υπουργός.

Ήδη, πάνω από 350.000 ζώα έχουν θανατωθεί. «Θα τα καταφέρουμε με την ευλογιά. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένου σχεδίου και δημιουργίας θετικών συνθηκών», ανέφερε. Η προσπάθεια αφορά το να μην γίνει ενδημική η νόσος της ευλογιάς. Ο υπουργός πάντως διέψευσε ότι θα υπάρξει lockdown.

Η επιτροπή, σύμφωνα με τον υπουργό, θα εισηγηθεί προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τρόπους για την αντιμετώπιση και την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης για την ευλογιά, στο πρότυπο της αντίστοιχης επιτροπής για τον κορωνοϊό. Παράλληλα, θα παρακολουθεί την πορεία της νόσου και θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες, εφαρμόζοντας μέτρα με τεκμηρίωση.

Μηδενική αποζημίωση σε περιπτώσεις παράνομου εμβολιασμού

Η επιτροπή θα αναλάβει ρόλο και στο ζήτημα των αποζημιώσεων, ενώ θα εισηγείται «μηδενική αποζημίωση σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα και προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

«Η παραβατικότητα θα τιμωρείται», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η επιτροπή θα έχει στενή συνεργασία με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές. Μέριμνα θα υπάρχει ώστε η καύση των ζώων που θανατώνονται να γίνεται μέσα σε 72 ώρες.

«Έχουμε παραπέμψει στη δικαιοσύνη κάθε παραβατική συμπεριφορά και έχουμε υποδείξει χώρους για την υγειονομική ταφή ζώων που θανατώνονται», είπε ο κ. Τσιάρας, ενώ έχουν ήδη διατεθεί 40 εκατ. ευρώ για τα θανατωμένα ζώα.

Για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει ένας σχεδιασμός ανασύστασης του κεφαλαίου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει εν μέσω της ευλογιάς. Παράλληλα, ήδη έχουν ξεκινήσει αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων, ενώ η πρώτη καταβολή που θα γίνει θα αφορά τις ζωοτροφές. Αποζημιώσεις θα δοθούν και για τα παλιά βιολογικά αλλά μετά τους ελέγχους.

Ωστόσο, όπως είπε, το θέμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει «να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, να προηγηθούν πραγματικοί, διασταυρωτικοί έλεγχοι και να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Η μεγάλη προτεραιότητα για τον πρωτογενή τομέα, που στηρίζεται στους ευρωπαϊκούς πόρους, είναι να κρατήσουμε τη ροή πόρων για την πατρίδα μας».

Το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορα μοντέλα για την καταβολή των επιδοτήσεων. Πάντως, θα συνδεθούν με αντικειμενικά στοιχεία για τους κτηνοτρόφους, όπως την παράδοση γάλακτος και κρέατος και θα συνδέονται με τον αριθμό των ζώων και την πραγματική κτηνοτροφική δραστηριότητα. «Θα εξερευνήσουμε κάθε δυνατότητα από πόρους για να στηρίξουμε την πραγματική παραγωγή», ανέφερε.

«Είμαστε αποφασισμένοι το θέμα της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το φτάσουμε μέχρι τέλους», είπε, σχολιάζοντας και τη σημερινή επιχείρηση του ελληνικού FBI.