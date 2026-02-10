Τσιάρας: Δεν κατανοώ γιατί θα διαδηλώσουν ξανά οι αγρότες

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε νέα κινητοποίηση και συλλαλητήριο την Παρασκευή στο Σύνταγμα έχουν προαναγγείλει οι αγρότες, επικαλούμενοι συνεχιζόμενα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Από κυβερνητικής πλευράς, ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ», επισήμανε ότι η διαδικασία διαλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και δρομολογηθεί μέτρα στήριξης.

Όπως τονίστηκε, «σε μια δημοκρατική χώρα, προφανώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει ή να εκφράζει την αγωνία του», ωστόσο υπογράμμισε πως δεν κατανοεί την κίνησή τους αυτή. «Δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή πρόκειται να επαναληφθεί μια τέτοια διαδήλωση», σημειώθηκε, με την επισήμανση ότι το σύνολο του υπουργείου συμμετείχε σε εξειδικευμένες συζητήσεις με τους αγρότες.

Σύμφωνα με όσα σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πολλά από τα αιτήματα έχουν απαντηθεί, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ μέτρα έχουν ήδη αποφασιστεί και θα υλοποιηθούν μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων το επόμενο διάστημα.

Έλεγχοι από το «χωράφι στο ράφι» και ιχνηλασιμότητα

Αναφορά έγινε και στο ζήτημα των ελέγχων στην αγορά, με έμφαση στην ανάγκη ελέγχου από το χωράφι έως το ράφι, τόσο για την προστασία των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Όπως επισημάνθηκε, οι έλεγχοι είναι περισσότεροι από ποτέ, έχουν τεθεί αυστηρά κριτήρια και βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη μνεία ο κ. Τσιάρας έκανε και στο ζήτημα της ιχνηλασιμότητας προϊόντων που «βαφτίζονται» ελληνικά, με την κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει πρωτοβουλία ώστε μέχρι το τέλος του έτους να υπάρχει έλεγχος σε βασικά ελληνικά προϊόντα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα ελληνοποιήσεων μέσω εισαγωγών.

Ευλογιά αιγοπροβάτων και εμβολιασμός

Στο επίκεντρο της συζήτησης του κ. Τσιάρα με τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα βρέθηκε και η ευλογιά αιγοπροβάτων, ενόψει και της συνάντησης του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι εναντίον του εμβολιασμού, ωστόσο τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα:

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο ευρωπαϊκό εμβόλιο

Δεν υπάρχει εμβόλιο που να παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν εφαρμόζεται η μέθοδος DIVA, ώστε να διακρίνεται αν ένα κρούσμα οφείλεται σε φυσική νόσηση ή σε εμβολιασμό

Όπως επισημάνθηκε, χώρες που προχώρησαν σε εμβολιασμό οδηγήθηκαν σε μόνιμο ενδημικό καθεστώς, γεγονός που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Η έκθεση EFSA και η απάντηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής

Αναφορά έγινε στην έκθεση της EFSA, η οποία εξετάζει σενάρια εμβολιασμού για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και στην απάντηση της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία –όπως τονίστηκε– επισημαίνει ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ίδιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις δύο χώρες, λόγω διαφορετικών επιδημιολογικών δεδομένων.

Υπογραμμίστηκε ότι ο εμβολιασμός απαιτεί επαναλήψεις, μπορεί να πυροδοτήσει νέα κρούσματα και, χωρίς τη δυνατότητα διάκρισης μέσω DIVA, ενδέχεται να οδηγήσει σε θανάτωση κοπαδιών, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

Παράνομες μετακινήσεις και μέτρα βιοασφάλειας

Η μετάδοση της νόσου αποδόθηκε κυρίως σε:

παράνομες μετακινήσεις ζώων

παράνομο εμβολιασμό

μη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Όπως σημειώθηκε, καθημερινά καταγράφονται συλλήψεις κτηνοτρόφων που παραβιάζουν τα μέτρα, γεγονός που, σύμφωνα με την κυβερνητική θέση, επιβεβαιώνει ότι εκεί εντοπίζεται το βασικό πρόβλημα.

Σχέδιο ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου

Στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους κτηνοτρόφους, εκτός από την ευλογιά, αναμένεται να συζητηθεί η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρθηκε, θα παρουσιαστούν στοχευμένες προτάσεις, που περιλαμβάνουν:

σχέδια βελτίωσης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας

αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από το Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης

δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Στόχος, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, είναι η βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία –όπως επισημάνθηκε– συμβάλλει με σημαντική προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία και στις εξαγωγές.