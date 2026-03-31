Τσιάρας από Βρυξέλλες: Προτεραιότητα η στήριξη των παραγωγών και η μείωση του κόστους παραγωγής

Την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών αλλά και για το αυξημένο κόστος παραγωγής , ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων που συνδέονται με το ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς εξελίξεις, προσθέτοντας πως η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων βρίσκεται υπό πίεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αυξημένο κόστος των εισροών, δίνοντας έμφαση κυρίως στην ενέργεια και τα λιπάσματα, και τόνισε την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη συγκράτηση των επιβαρύνσεων για τους παραγωγούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα:

– στήριξη του εισοδήματος των γεωργών,

– μείωση του κόστους παραγωγής,

– απλούστευση των διαδικασιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

– ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα με αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Επιπλέον, ο κ. Τσιάρας επισήμανε, η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει έναν ισχυρό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και τη διατήρηση των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.

Μιλώντας για την αλιεία και για την υδατοκαλλιέργεια ο Έλληνας υπουργός επισήμανε πως η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με ρεαλιστικό και σταδιακό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και ιδίως της μικρής παράκτιας αλιείας.

Τόνισε, τέλος, ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων καθιστά αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των αλιέων, καθώς και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ