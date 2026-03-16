Τσιάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης των αγροτών αυτή την εβδομάδα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παρέμβαση εντός της εβδομάδας για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, καθώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξάνονται την τελευταία εβδομάδα και οι τιμές των λιπασμάτων, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι η βασική ύλη για τα λιπάσματα εξάγεται από την περιοχή.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις αυξήσεις που καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου αλλά και στις τιμές των λιπασμάτων την τελευταία εβδομάδα και σχεδιάζει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν», ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε ότι οι συνολικές ανατιμήσεις δημιουργούν συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής και της ζωής.