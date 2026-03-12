Τσάπαλος: Αν υπάρξει ανάγκη, θα παρέμβουμε με επιπλέον μέτρα στήριξης δημοσιονομικού χαρακτήρα

Με την επιβολή πλαφόν στο κέρδος σε 61 κατηγορίες προϊόντων, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες προϊόντα, καλύπτεται ουσιαστικά, εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος στο ΕΡΤnews Radio 105,8, πάνω από το 80%-85% του κόστους ενός νοικοκυριού όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ.

Κληθείς να απαντήσει σε όσα ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη, σχετικά με το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες, ότι ουσιαστικά όσοι είχαν μεγάλο περιθώριο κέρδους και όσοι είχαν μικρότερο αντιμετωπίζονται οριζόντια, ο κ. Τσάπαλος επισήμανε ότι η συγκεκριμένη λογική του μέτρου είχε εφαρμοστεί άλλες δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια και στα καύσιμα και στα τρόφιμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο κ. Τσάπαλος είπε χαρακτηριστικά «δεν ανακαλύψαμε τον τροχό από την μια μέρα στην άλλη. Ήρθαμε και εφαρμόσαμε ένα επιτυχημένο σε γενικές γραμμές, εκ του αποτελέσματος από τις προηγούμενες παρεμβάσεις μας, μέτρο το οποίο θεωρούμε τώρα ότι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, ούτως ώστε να όσο γίνεται περισσότερο φαινόμενα αισχροκέρδειας».

«Το μέτρο αυτό δεν είναι πανάκεια απέναντι στον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Όταν αυξάνονται τα κόστη ενός προϊόντος, θα αυξηθούν και οι τελικές τιμές. Εδώ μιλάμε για το πώς μπορούμε να συγκρατήσουμε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό και αυτό το μέτρο συμβάλει στο να συγκρατηθεί, όχι στο να καταργήσει την ακρίβεια. Δεν υπάρχει μέτρο που να καταργεί την ακρίβεια, εκτός και αν μιλάμε για μια σοσιαλιστικού σοβιετικού τύπου οικονομία, όπου μπορούμε να έρθουμε και να πούμε από αύριο το ψωμί θα έχει 1 ευρώ το κιλό και η βενζίνη 1 ευρώ το λίτρο. Αυτό μπορεί να γίνει και σε λίγους μήνες από τώρα να έχουμε ξανά μνημόνια, να έχουμε χρεωκοπία, να έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει.

Από κει και πέρα δεν το κάναμε σε όλα τα προϊόντα. Το κάναμε μόνο σε αυτά τα οποία είναι καθημερινής χρήσης και απολύτου ανάγκης των νοικοκυριών. Δεν μπορούμε να το επεκτείνουμε σε ολόκληρη την αγορά όπως καταλαβαίνετε και δεν μπορούμε να το κάνουμε και εσαεί. Το κάνουμε για 90 ημέρες για να εξετάσουμε πώς θα κινηθούν οι τιμές, πώς θα εξελιχθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, πώς θα επηρεαστούν από τα καύσιμα οι τελικές τιμές των προϊόντων της καθημερινής χρήσης και στη συνέχεια θα το επαναξιολογήσουμε.

Αλλά ο στόχος ο αρχικός είναι για 90 ημέρες. Θα φανεί πιστεύω και όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι, μέσα στις επόμενες 90 ημέρες το πράγμα θα καταλάβουμε προς τα πού πηγαίνει. Θα δούμε αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Αν θα υπάρξει περαιτέρω επιβράδυνση» ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά, εξήγησε ότι ο έλεγχος των τιμών θα γίνει με τον μέσο όρο ουσιαστικά του κέρδους που είχε η εφοδιαστική αλυσίδα το 2025 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Θα βγάλουμε τον μέσο όρο για το κάθε προϊόν και μέχρι εκεί θα μπορούν να έχουν ως περιθώριο κέρδους και για τους επόμενους τρεις μήνες» σημείωσε.

Ειδικά, σε σχέση με την επισήμανση του κ. Πεταλά, σχολίασε «όλα θα ελεγχθούν, υπάρχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν θα βγει με μία λογική να καρατομήσει ολόκληρους κλάδους. Θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις και θα επιβληθούν πρόστιμα και μάλιστα αυστηρά ως 5.000.000 ευρώ εκεί που πραγματικά υπάρχει περίπτωση αισχροκέρδειας».