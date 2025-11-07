Τσάφος: Οι τιμές της ενέργειας είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού συστήματος και όχι ελληνικό φαινόμενο

«Η ενεργειακή ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκή πραγματικότητα», επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τσάφος, μιλώντας από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και περιέγραψε την ενεργειακή πραγματικότητα της Ελλάδας και τον δρόμο προς ένα δίκαιο, βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

«Η τιμή της χονδρικής στην Ευρώπη ανέβηκε περίπου 80% από το 2019 έως το 2024.Οι λογαριασμοί των νοικοκυριών κατά 50%. Αυτή είναι η αλήθεια και η Ελλάδα είναι μέρος αυτής της ευρωπαϊκής αγοράς», επισήμανε ο κ. Τσάφος και τόνισε ότι παρά τη διεθνή άνοδο, η χώρα μας κατάφερε να πετύχει από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη».

Από το 2019, όπως επισήμανε ο ίδιος, η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και «αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλέον πιο ανταγωνιστικοί, ότι μπορούμε να πουλάμε ενέργεια στους γείτονές μας. Δεν είναι μικρό επίτευγμα», τόνισε ο κ. Τσάφος.

Οπως πρόσθεσε, η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στις τιμές, καθώς η χώρα έχει πλέον χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τους γείτονές της και βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Το 2019 πληρώναμε 35% ακριβότερα από τη Βουλγαρία. Φέτος είμαστε φθηνότεροι.Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα νοικοκυριά, με τη 10η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη», σημείωσε.