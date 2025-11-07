MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάφος: Οι τιμές της ενέργειας είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού συστήματος και όχι ελληνικό φαινόμενο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η ενεργειακή ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκή πραγματικότητα», επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τσάφος, μιλώντας από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και περιέγραψε την ενεργειακή πραγματικότητα της Ελλάδας και τον δρόμο προς ένα δίκαιο, βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

«Η τιμή της χονδρικής στην Ευρώπη ανέβηκε περίπου 80% από το 2019 έως το 2024.Οι λογαριασμοί των νοικοκυριών κατά 50%. Αυτή είναι η αλήθεια και η Ελλάδα είναι μέρος αυτής της ευρωπαϊκής αγοράς», επισήμανε ο κ. Τσάφος και τόνισε ότι παρά τη διεθνή άνοδο, η χώρα μας κατάφερε να πετύχει από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη».

Από το 2019, όπως επισήμανε ο ίδιος, η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και «αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλέον πιο ανταγωνιστικοί, ότι μπορούμε να πουλάμε ενέργεια στους γείτονές μας. Δεν είναι μικρό επίτευγμα», τόνισε ο κ. Τσάφος.

Οπως πρόσθεσε, η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στις τιμές, καθώς η χώρα έχει πλέον χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τους γείτονές της και βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Το 2019 πληρώναμε 35% ακριβότερα από τη Βουλγαρία. Φέτος είμαστε φθηνότεροι.Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα νοικοκυριά, με τη 10η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη», σημείωσε.

Νίκος Τσάφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 23 ώρες πριν

Η Apple ετοιμάζει το πρώτο “φθηνό” laptop στην ιστορία της – Γιατί κάνει στροφή

LIFESTYLE 28 λεπτά πριν

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Βρήκαμε άλλα 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κριστιάνο Ρονάλντο: Είμαι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ, εγώ δεν είμαι φυσιολογικός, είμαι τέλειος

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ινδονησία: Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από εκρήξεις σε τέμενος, ένας μαθητής φέρεται ως ο δράστης

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 7 Νοεμβρίου