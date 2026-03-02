Τον πρώτο Κύβο Εμβύθισης σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη επισκέφτηκε στο ΑΠΘ ο Δ. Παπαστεργίου

Τον πρώτο στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Κύβο Εμβύθισης επισκέφθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, οι Αντιπρυτάνεις: Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ιωάννης Σαλματζίδης.

Ο Κύβος Εμβύθισης αποτελεί μια καινοτόμα υποδομή πολυαισθητηριακής μάθησης που μετατρέπει την εκπαιδευτική διαδικασία σε βιωματική εμπειρία. Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εικονικής πραγματικότητας όπου οι τοίχοι του δωματίου λειτουργούν ως επιφάνειες προβολής υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας την πλήρη μεταμόρφωσή του σε οποιοδήποτε περιβάλλον – από ένα χειρουργείο καρδιάς μέχρι ένα εργαστηριακό ή ερευνητικό πεδίο.

Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν, σε πραγματικές διαστάσεις και συνθήκες, σύνθετα επιστημονικά σενάρια, ενισχύοντας ουσιαστικά την κατανόηση, την αλληλεπίδραση και τη μνήμη της γνώσης.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις»

Με αφορμή την επίσκεψη στον Κύβο Εμβύθισης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε «Είχα ακούσει για τη δουλειά που γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και για τον κύβο εμβύθισης, αλλά ήθελα να το δω και να το ζήσω. Και κυρίως πρέπει να το ζήσεις, γιατί αυτή είναι η λογική: να μπεις μέσα και να προσομοιώσεις μια κατάσταση, ένα νοσοκομείο σε πραγματικές διαστάσεις και συνθήκες. Αν δεν το δει κάποιος, δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο υπάρχει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Και όμως υπάρχει εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, συγχαίροντας όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτό. «Ούτως ή άλλως, με τον κύριο Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και όλη την ομάδα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε πράγματα τα οποία ξεχωρίζουν, νομίζω, για τα ελληνικά πανεπιστήμια» συμπλήρωσε.

Στρατηγική ψηφιακής αναβάθμισης στο Αριστοτέλειο

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης, ευχαρίστησε τον Υπουργό αφενός για την υποστήριξη και τη συνεργασία με την Πρυτανική Αρχή και αφετέρου για τη διάθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επισημαίνοντας ότι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες ψηφιακές εξετάσεις με χρήση tablet, καθώς και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου Κύβου Εμβύθισης, με προοπτική εγκαινίων την επόμενη χρονιά, ο οποίος όπως τόνισε «θα αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο το δικό μας αλλά για όλη την Ελλάδα».

«Θέλουμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι στην εποχή τους, να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του Υπουργείου αλλά και όλων των καθηγητών και των καθηγητριών μας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν μια αναβαθμισμένη εκπαιδευτική εμπειρία» σημείωσε.

Ανοιχτός σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης, χαρακτήρισε τον Κύβο Εμβύθισης ως «την πρώτη προσπάθεια για μία κατασκευή που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», υπογραμμίζοντας ότι δίνει μια άλλη εμπειρική αίσθηση στην εκπαίδευση.

Όπως τόνισε, παρότι η βασική στόχευση αφορά στην ιατρική εκπαίδευση, η υποδομή είναι ανοιχτή για πειραματισμό σε άλλες σχολές και επιστημονικά πεδία. Το περιεχόμενο εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να ενσωματωθεί στον Κύβο μέσω ειδικών λογισμικών, με το Εργαστήριο να απευθύνει κάλεσμα σε άλλες ακαδημαϊκές μονάδες να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή τεχνολογική δυνατότητα.