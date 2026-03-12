ΠΑΣΟΚ: Πέρα από την καθυστέρηση, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκή

«Η χθεσινή ανακοίνωση της κυβέρνησης αποτελεί μια καθυστερημένη αντίδραση σε μια κρίση που ήδη έχει αρχίσει να διαβρώνει την οικονομία και την κοινωνία», υποστηρίζει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα.

Σχολιάζει ότι «δόθηκε άφθονος χρόνος, ώστε οι τιμές σε βασικά αγαθά και στην ενέργεια να εκτοξευθούν, επιτρέποντας στην αισχροκέρδεια να εδραιωθεί σε βάρος νοικοκυριών και επιχειρήσεων», για να σημειώσει ότι «σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή επιλογή επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εμφανίζεται τουλάχιστον ειρωνική, καθώς πρόκειται για ένα μέτρο που είχε προταθεί εδώ και καιρό από το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού που ταλανίζει την οικονομία».

Σχολιάζει δε ότι «η υιοθέτησή του με τόσο μεγάλη καθυστέρηση αποκαλύπτει την απουσία ενός συνεκτικού και έγκαιρου κυβερνητικού σχεδίου απέναντι στην πληθωριστική κρίση, ενώ ό,τι άλλοτε χαρακτηριζόταν ‘λαϊκισμός’ επιχειρείται σήμερα να παρουσιαστεί ως λύση ανάγκης».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμα ότι «πέρα από την καθυστέρηση, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν παραμένουν αποσπασματικά και ανεπαρκή», καθώς «αφενός δεν μπορούν να προστατεύσουν ουσιαστικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την ίδια την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφετέρου αφήνουν στο απυρόβλητο κρίσιμους κρίκους της ενεργειακής αλυσίδας, όπως τα διυλιστήρια και τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας».

Αναφέρει ειδικότερα ότι η απουσία ολοκληρωμένης παρέμβασης στους μηχανισμούς διαμόρφωσης και μετάδοσης των τιμών ενέργειας «απειλεί να εντείνει τον οικονομικό στραγγαλισμό της πραγματικής οικονομίας» και πως η απότομη αύξηση του κόστους παραγωγής «θα οδηγήσει σχεδόν νομοτελειακά σε ένα νέο πληθωριστικό σπιράλ…».

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η απλή διαχείριση των τιμών δεν αρκεί και ότι «απαιτείται άμεση και στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αξιοποιώντας τα δημοσιονομικά υπερκέρδη – όπως εκείνα που προκύπτουν από τους έμμεσους φόρους – τα οποία ενισχύονται όταν αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας».

Σημειώνει ότι «χωρίς τέτοιου είδους παρεμβάσεις, η κατανάλωση θα υποχωρήσει, η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί και η εισαγόμενη ακρίβεια κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια μόνιμη κοινωνική και οικονομική κρίση».

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι η εξέλιξη της κρίσης θα αποτελέσει ταυτόχρονα και ένα κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.