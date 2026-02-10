Το ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επεσήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις», πρόσθεσε.