MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΥΠΕΞ απαντά στον Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου στην Ουκρανία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, οι δηλώσεις Λαβρόφ «δεν είναι κάτι νέο, ούτε μια δήλωση που μας αιφνιδιάζει». Παράλληλα σημείωσε ότι είναι στάση αρχής της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων, σημειώνοντας ότι «οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι το 2022».

«Βεβαίως και λαμβάνουμε υπόψη μας τι ειπώθηκε από τον Ρώσο ΥΠΕΞ», επεσήμανε. «Εμείς ως Ελλάδα επιδιώκουμε τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία και επιθυμούμε στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκατασταθούν οι σχέσεις», πρόσθεσε.

ΥΠΕΞ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χανιά: Καθηγητής δέχθηκε επίθεση μέσα στο σχολείο από εξωσχολικό και κατέληξε στο νοσοκομείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συναγερμός στο Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Βρέθηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Αυτά είναι τα ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία τον Φεβρουάριο 2026

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Φραπές: Στο “σκαμνί” για απείθεια επειδή δεν πήγε την πρώτη φορά στην Εξεταστική

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της