Το Τέμενος της Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε η Σοφία Ζαχαράκη

Το Τέμενος Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κι εκεί την υποδέχτηκαν ο Τοποτηρητής Μουφτής Διδυμοτείχου, Μπιλάλ Καραχαλήλ, και ο πρόεδρος της Βακουφικής Επιτροπής του Τεμένους, Μοαμέρ Χατζηκερίμογλου, οι οποίοι την ξενάγησαν.

Η κ. Ζαχαράκη είδε και το μειονοτικό σχολείο το οποίο λειτουργεί στον χώρο του Τεμένους. Η υπουργός βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου μίλησε χθες το απόγευμα, ενώ είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη και τον μητροπολίτη Ανθιμο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ