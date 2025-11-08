MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Τέμενος της Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε η Σοφία Ζαχαράκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Τέμενος Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κι εκεί την υποδέχτηκαν ο Τοποτηρητής Μουφτής Διδυμοτείχου, Μπιλάλ Καραχαλήλ, και ο πρόεδρος της Βακουφικής Επιτροπής του Τεμένους, Μοαμέρ Χατζηκερίμογλου, οι οποίοι την ξενάγησαν.

Η κ. Ζαχαράκη είδε και το μειονοτικό σχολείο το οποίο λειτουργεί στον χώρο του Τεμένους. Η υπουργός βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου μίλησε χθες το απόγευμα, ενώ είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη και τον μητροπολίτη Ανθιμο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σοφία Ζαχαράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Χρυσό Μετάλλιο Τιμής στον Θεσσαλονικιό kite surfer που έσωσε πατέρα και κόρη από την Ουγγαρία στην Επανομή – Βίντεο και φωτο

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Άννα Κανδύλη: Τα πρώτα της λόγια μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από την εκπομπή “Το ‘χουμε”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και 45 πυραύλους με στόχο τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βορίζια: Ένας εκ των κατηγορουμένων παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε στο μακελειό – Η κατάθεση που εξετάζουν οι αρχές για τον 43χρονο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κλείνει από τη Δευτέρα τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία – Δείτε αναλυτικά τι ισχύει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ηράκλειο: Στην Αστυνομική Διεύθυνση τρεις κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού – Ανακρίνονται για τη βόμβα στα Βορίζια