Το Τέμενος της Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε η Σοφία Ζαχαράκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το Τέμενος Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κι εκεί την υποδέχτηκαν ο Τοποτηρητής Μουφτής Διδυμοτείχου, Μπιλάλ Καραχαλήλ, και ο πρόεδρος της Βακουφικής Επιτροπής του Τεμένους, Μοαμέρ Χατζηκερίμογλου, οι οποίοι την ξενάγησαν.
Η κ. Ζαχαράκη είδε και το μειονοτικό σχολείο το οποίο λειτουργεί στον χώρο του Τεμένους. Η υπουργός βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου μίλησε χθες το απόγευμα, ενώ είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη και τον μητροπολίτη Ανθιμο.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων
- Σε εξέλιξη οι εργασίες στις πληγείσες από τον “Daniel” γέφυρες της Θεσσαλίας