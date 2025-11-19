MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ προχωρά στη συγκρότηση Δικτύων πολιτών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη συγκρότηση οριζόντιων Δικτύων πολιτών προχωρά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά», όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Επισημαίνεται ότι είχε προηγηθεί η στελέχωση των Τομέων Πολιτικής μέσω ανοικτής και συμμετοχικής διαδικασίας.

Με το μότο: Έλα στα Δίκτυα του ΠΑΣΟΚ. Συμμετέχουμε, συνδιαμορφώνουμε, δίνουμε δύναμη στη φωνή της κοινωνίας», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «τα Δίκτυα αποτελούν χώρους διαλόγου, συνεργασίας και πρωτοβουλίας, όπου οι πολίτες συνδιαμορφώνουν προτάσεις, πολιτικές και δράσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας». (Η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στο https://digitalsociety.gr/diktya/)

Τα νέα Δίκτυα είναι τα εξής

-Δίκτυο Καταναλωτών

-Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη

-Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικογένεια

-Δίκτυο Φιλοζωίας & Δικαιωμάτων των Ζώων

-Δίκτυο Αλληλεγγύης & Καθημερινότητας του Πολίτη

-Δίκτυο Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

-Δίκτυο Πολιτιστικών Ομοσπονδιών & Συλλόγων

Τα υφιστάμενα Δίκτυα είναι τα εξής:

-Δίκτυο Συνδικαλιστικού Δημόσιου Τομέα

-Δίκτυο Συνδικαλιστικού Ιδιωτικού Τομέα

-Δίκτυο Επιστημόνων

-Δίκτυο Καλλιτεχνών

-Δίκτυο Υγειονομικών

-Δίκτυο Συνταξιούχων

-Δίκτυο Ομοσπονδιών & Αθλητικών Σωματείων

-Δίκτυο Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας

-Δίκτυο Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες ή Σπάνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Προφυλακίστηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος για τις απάτες σε σουίτες καζίνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Οι Financial Times προτείνουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω μαύρα λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο αρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Μεταναστευτικές ροές: Τρεις λέμβοι με περισσότερα από 100 άτομα εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας: Τείνουμε να πείσουμε τους ανθρώπους με περιττά κιλά ότι είναι και προτέρημα, ενώ είναι ασθένεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Aνοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας