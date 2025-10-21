Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Θυελλώδης αναμένεται να είναι η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που κατατέθηκε χθες το βράδυ και προβλέπει αλλαγές σε ό,τι ισχύει για τη φύλαξη και την καθαριότητα του μνημείου.

Ήδη το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας, την οποία και ανέλυσε ο Κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος στην Ολομέλεια της Βουλής, για την κυβερνητική τροπολογία σχετικά με την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε πως κανείς δεν έχει βεβηλώσει το μνημείο, ενώ πρόσθεσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση «Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να δημιουργήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει προβλήματα, τα οποία θα τα απαντήσουμε σήμερα. Άλλο ο σεβασμός στο μνημείο και άλλο η απαγόρευση των συναθροίσεων». Ακολούθως, ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκε πως η τροπολογία «συνδέεται» με «την ήττα της κυβέρνησης από τον Πάνο Ρούτσι».

Ένσταση Αντισυνταγματικότητας θα καταθέσουν επίσης ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσαν με την έναρξη της συνεδρίασης οι κοινοβουλευτικοί τους εκπρόσωποι. ΚΚΕ, Νίκη ζήτησαν την απόσυρσή της τροπολογίας.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης που προανήγγειλαν ότι θα καταθέσουν εντάσεις Αντισυνταγματικότητας στα Αιτήματά τους υποστηρίζουν ότι η τροπολογία αυτή αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεστε και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε απαράδεκτη την τροπολογία λέγοντας ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες του Νόμου κατά των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, ζήτησε την απόσυρσή της και προειδοποίησε ότι ακόμα και εάν η τροπολογία ψηφιστεί θα μείνει στα χαρτιά και θα ακυρωθεί την πράξη όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Την απόσυρση της τροπολογία ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε λάθος τάιμινγκ από την κυβέρνηση και υπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα και δεν αφορά την προστασία όλων των μνημείων της χώρας.

Τι αναφέρει η τροπολογία

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. ‘Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η συζήτηση του οποίου ξεκινά το πρωί της Τρίτης.

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της βουλής για την υποστήριξη της τροπολογίας θα κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από το πρόγραμμά του που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου.