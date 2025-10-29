MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο του Χ. Θεοχάρη

THESTIVAL TEAM

Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χάρη Θεοχάρη. «Η βία δεν έχει χώρο στη Δημοκρατία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το κόμμα.

ΠΑΣΟΚ

