Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο του Χ. Θεοχάρη
Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χάρη Θεοχάρη. «Η βία δεν έχει χώρο στη Δημοκρατία», τονίζει στην ανακοίνωσή του το κόμμα.
