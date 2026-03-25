

Το μήνυμα του Δένδια για την 25η Μαρτίου: “Η ιστορική μνήμη οδηγός για το μέλλον”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης ως πυξίδας για την πορεία της χώρας στο παρόν και στο μέλλον.

Όπως ανέφερε στο Χ, «205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου».

Παράλληλα, ευχήθηκε «χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας για τον Ελληνισμό.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 41 λεπτά πριν

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Έτοιμος για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Νίκος Δένδιας: Ισχυρό ενδιαφέρον από την Κύπρο για το σύστημα “Κένταυρος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Γεωργιάδης για δωρεάν αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους: Έχουν εξυπηρετηθεί 294.648 αιτήματα μέσα σε λίγους μήνες

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός “συνεχίζει να πλήττει το Ιράν και τον Λίβανο”, ανεξάρτητα από τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ελεύθερος με όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης