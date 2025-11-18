MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΚΕ καταγγέλλει “απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης” σε βάρος του

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «καταγγέλλει τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης του ακαταδίωκτου (ασυλίας) του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για δήθεν παραβίαση απ’ το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων» και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Πρόκειται για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία-μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη, ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή.

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές- κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά στέλνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ, είναι να συγκεντρώνει, να καταρτίζει και να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που εκτιμούν το ΚΚΕ και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται “φέιγ βολάν”. Γι’ αυτό άλλωστε και μόνο για αυτό επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής διοικητικό πρόστιμο και ουδέποτε τέθηκε θέμα ποινικών ευθυνών».

«Ματαιοπονούν ορισμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες γνωστές και από το παρελθόν πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και θα βάλουν εμπόδια στη δράση του. Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός όλων των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα» υπογραμμίζει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του και καταλήγει:

«Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να δώσουν απάντηση στις συκοφαντίες των φασιστών με την επιτυχία της τρέχουσας οικονομικής εξόρμησης προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ».

ΚΚΕ

