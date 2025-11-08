Το “καρφί” του Δουδωνή για Τσίπρα: Αυτή τη στιγμή είναι συγγραφέας, προτιμώ να μιλάω με τον Χρήστο Χωμενίδη – Δείτε βίντεο

Τα πυρά του εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής κατά του Αλέξη Τσίπρα απαντώντας στο ερώτημα αν στο ΠΑΣΟΚ θα προχωρούσαν σε διάλογο. Είναι κάτι στο οποίο πρόσφατα ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» από μια συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως τη δεδομένη στιγμή ο Τσίπρας δεν είναι καν στη Βουλή, ούτε έχει κόμμα, σχολιάζοντας πως αυτή τη περίοδο είναι απλά… συγγραφέας, προσθέτοντας πως ακόμη και ως «συγγραφέα» θα είχε καλύτερες επιλογές για να ανοίξει μία συζήτηση.

«Ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή κόμμα δεν έχει, βουλευτής δεν είναι, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Τι είναι; Ενας συγγραφέας. Από συγγραφείς προτιμώ να μιλάω με τον φίλο μου Χρήστο Χωμενίδη» ήταν το σχόλιο του Παναγιώτη Δουδωνή.