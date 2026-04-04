Το 20λεπτο τετ α τετ Μητσοτάκη – Τασούλα μετά την ορκωμοσία και η απάντηση για τις πρόωρες εκλογές

THESTIVAL TEAM

Μέσα σε λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ως είθισται η ορκωμοσία των νέων μελών του υπουργικού συμβουλίου, Μαργαρίτη Σχοινά, Μακάριο Λαζαρίδη και Ευάγγελο Τουρνά, στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τα 3 νέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου αμέσως μετά έφυγαν από το Προεδρικό Μέγαρο, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε πίσω και είχε ένα 20λεπτο τετ α τετ με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως οι δυο τους συζήτησαν τόσο για το αυριανό ταξίδι τους στο Μεσολόγγι για τις εορταστικές εκδηλώσεις σχετικά με τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο όσο και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Αμέσως μετά, δημοσιογράφος ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη χαριτολογώντας «αν έβαλαν κάτω τις Κυριακές» για να βρουν πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Ο πρωθυπουργός απάντησε στον ίδιο τόνο και με χιούμορ τους παρέπεμψε στον καλό καιρό και στην ηλιόλουστη μέρα…

Σημειώνεται πως από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν σταθερά πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές.

Κυριάκος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Τασούλας

