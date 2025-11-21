Την Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους Προέδρους και τα Συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, καθώς και τους Συνέδρους για το προσεχές Συνέδριο του κόμματος.

Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν εντυπωσιακή. 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.

Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων.

Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.