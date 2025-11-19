Τηλεφωνική επικοινωνία του Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Σουδάν Μουχί αλ-Ντιν Σαλέμ Αχμέντ, είχε σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο Ελ Φασέρ, στο Βόρειο Νταρφούρ, στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο σε ό,τι αφορά ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
- Ο Νετανιάχου επισκέφτηκε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία: Προσδίδουμε τεράστια σημασία στην προστασία των συνόρων μας
- Europe Cup: ΠΑΟΚαρα από ατσάλι πήρε νίκη-πρόκριση στα 0,4 του δευτερολέπτου κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ