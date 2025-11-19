MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Σουδάν Μουχί αλ-Ντιν Σαλέμ Αχμέντ, είχε σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο Ελ Φασέρ, στο Βόρειο Νταρφούρ, στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

