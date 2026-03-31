Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και την κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου. Ειπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ενώ τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.

