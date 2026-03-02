MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα για την Κύπρο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Δευτέρας (02/03) τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Costa για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

