Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα για την Κύπρο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Δευτέρας (02/03) τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Costa για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
