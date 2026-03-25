Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ
«Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον φίλο μου, τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχήθηκα σε αυτόν και στον λαό του “Χρόνια Πολλά” για την Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ.
«Συζητήσαμε για τον πόλεμο και τις εξελίξεις στην περιοχή, και τόνισα τις επιτυχίες του Ισραήλ στη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν», προσθέτει.
