Τηλεδιάσκεψη Γεραπετρίτη με τους πρέσβεις της Ελλάδας σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και των προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής είχε σήμερα Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο υπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο.

Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.

Ζήτησε, τέλος, να βρίσκονται οι διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.

