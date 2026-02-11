Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη Ανδρουλάκη με τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης “Πράξεις για τη Μακεδονία”

Σύσκεψη με τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» είχε ο Πρόεδρος του Κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, με πρωτοβουλία του Γραφείου του, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία και των βουλευτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν την Κεντρική Μακεδονία και συζητήθηκαν προτάσεις για το προγραμματισμό πολιτικών δράσεων και παρεμβάσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάσχεση της δημογραφικής γήρανσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η παραμέληση και η υστέρηση της Κεντρικής Μακεδονίας και η ελάχιστη συμμετοχή της στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, Κιλκίς Πέτρος Παππάς, Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας ενώ δικαιολογημένα απών ήταν ο βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης, λόγω υποχρεώσεών του στη Βουλή, για το εθνικό απολυτήριο.

Σύσσωμη η περιφερειακή ομάδα έδωσε το παρών, με τον επικεφαλής Χρήστο Παπαστεργίου και τους Γιώργο Τρελλόπουλο, Σπύρο Γουγούση, Κέλυ Βαλταδώρου, Φώτη Φωτιάδη, Σταμάτη Παπουλίδη,Χρήστο Τζιουβάρα, Θωμά Χατζηηλιάδη, Χρόνη Μακρίδη.