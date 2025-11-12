MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι συναντήσεις Μπεκίρη – Παπαγεωργίου

THESTIVAL TEAM

Σειρά συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία κ. Μιχάλης Μπεκίρης, συνοδευόμενος από τον Συντονιστή κ. Γιάννη Παπαγεωργίου.

Πρώτος σταθμός ήταν η επίσκεψη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γιώργο Τζήμα και τη Διευθύντρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης κα Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου. Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν τα επιχειρησιακά μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στους δρόμους της πόλης, λόγω και της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για έναν μήνα, ενώ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στο πολεοδομικό συγκρότημα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΘ κ. Κώστα Ταγγίρη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή λόγω της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και η συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων αστικών μεταφορών. Συζητήθηκε η ενίσχυση του στόλου με νέα λεωφορεία, η βελτίωση της αξιοπιστίας των δρομολογίων και ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του Οργανισμού.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρο Κόπτση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα σχολικής στέγης, στα νέα σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται υπό κατασκευή, στις ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων, καθώς και στη συνολική προσπάθεια που εξελίσσεται για τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών εκπαιδευτικών υποδομών για τους μαθητές.

Ιωάννης Παπαγεωργίου Μιχάλης Μπεκίρης

