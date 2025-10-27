Θεσσαλονίκη: Στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου αύριο ο Νίκος Δένδιας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί αύριο, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Οι δραματικές προσπάθειες των Λιμενικών στη Μυτιλήνη να εντοπίσουν αγνοούμενους μετανάστες – Δείτε βίντεο
- 13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες που αγόρασε από το Temu και κατέληξε στο χειρουργείο – Τι υποστηρίζει η εταιρεία
- Ηράκλειο: 59χρονος κατηγορείται για τον βιασμό 32χρονης – Ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει στο κρατητήριο