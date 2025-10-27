MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου αύριο ο Νίκος Δένδιας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παραστεί αύριο, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

28η Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη Νίκος Δένδιας Στρατιωτική παρέλαση

