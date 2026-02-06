Θεσσαλονίκη: Αυξάνεται στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν εισιτήριο σε μετρό και αστικά – Πώς θα μειώνεται κατά 50%

Σημαντική αύξηση στα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όσους επιβιβάζονται χωρίς να κόβουν εισιτήριο σε αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ αλλά και στο μετρό, στη Θεσσαλονίκη, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 37 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι όσοι χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δεν έχουν κόψει εισιτήριο, θα τιμωρούνται με πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ αν έπρεπε να έχουν κανονικό εισιτήριο και 50 αν είναι δικαιούχοι μειωμένου!

Μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρόστιμο ήταν ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου. Το κόμιστρο σε αστικά λεωφορεία και μετρό ανέρχεται στα 0,60 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και 0,30 ευρώ το μειωμένο. Σε περίπτωση λοιπόν επιβολής προστίμου σήμερα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 36 ευρώ για κάποιον που θα έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο. Αν πάλι είναι δικαιούχος μειωμένου εισιτηρίου και δεν έκοψε, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 18 ευρώ.

Πλέον με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπονται πρόστιμα των 100 και των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που ο παραβάτης εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών, τότε το πρόστιμο θα μειώνεται στο μισό.

Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες αναμένεται να αυξηθούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο.

Όσα αναφέρει το Άρθρο 37:

Καθορισμός προστίμων για τους συγκοινωνιακούς φορείς του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 άρθρου 1 ν. 1214/1981

Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1214/1981 (Α΄ 286), περί επιβολής προστίμων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ για υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και πενήντα (50) ευρώ για υπόχρεους μειωμένου εισιτηρίου», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκατό (100) ευρώ για υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και πενήντα (50) ευρώ για υπόχρεους μειωμένου εισιτηρίου. Το ποσό του πρώτου εδαφίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση αγοράς κάρτας απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, εντός προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) και την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102), περί αρμοδιοτήτων του Ο.Σ.Ε.Θ..».

Τριπλασιάζονται τα πρόστιμα αν δεν πληρωθούν

Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 38 του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται ο τριπλασιασμός των προστίμων για όσους δεν το έχουν πληρώσει, ενώ στη συνέχεια το ποσό θα αποστέλλεται στην Εφορία. Σε περίπτωση δηλαδή που βεβαιωθεί πρόστιμο 100 ευρώ και δεν πληρωθεί εντός της προθεσμίας, τότε το πρόστιμο θα τριπλασιαστεί και θα γίνει οφειλή προς το Δημόσιο της τάξεως των 300 ευρώ.

Όσα αναφέρει η Παράγραφος 5 του Άρθρου 38:

Αν διαπιστωθεί ότι το επιβληθέν πρόστιμο δεν κατεβλήθη από τον παραβάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του παρόντος, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022 Α΄190), ως δημόσιο έσοδο, από το οποίο αποδίδεται στο συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του αρχικά επιβληθέντος προστίμου. Ειδικά για τους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης το αρχικά επιβληθέν πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο τριπλάσιο, αποδίδεται στον συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του αρχικά επιβληθέντος προστίμου και το υπόλοιπο αποτελεί δημόσιο έσοδο.»

Δείτε ΕΔΩ το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση