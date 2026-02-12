MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ομιλία του Σωτήρη Κούβελα για το παρόν και το μέλλον

|
THESTIVAL TEAM

«Υπάρχει έξοδος από τον λαβύρινθο της κρίσης;» είναι ο τίτλος της ομιλίας του π. Δημάρχου Θεσσαλονίκης και Υπουργού Σωτήρη Κούβελα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης που οργανώνει η δεξαμενή σκέψης  «Σκυτάλη».

Ο Σωτήρης Κούβελας ο οποίος είναι πολύ δραστήριος και στα social media και τοποθετείται πολιτικά και κοινωνικά αρκετά συχνά, σε ανάρτησή του προσκαλεί τον κόσμο να παρευρεθεί στην εκδήλωση όπου, όπως χαρακτηριστικά γράφει, «Να θυμηθούμε τα παλιά… Να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον…».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 11.30 το πρωί,  στο αμφιθέατρο «Φάρος» στην Εθνικής Αμύνης 22, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου για τη συμμετοχή της Evangelia στη Eurovision: Τη λυπάμαι, νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ στον τελικό για 2η σερί χρονιά – Περιμένει ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 λεπτά πριν

Βορίδης: Δεν είναι κατανοητή η ταυτότητα της Καρυστιανού, ψαρεύει σε θολά νερά όπως και ο Βελόπουλος

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τουρκία: Άγριο ξύλο στη βουλή μεταξύ βουλευτών κατά την ορκωμοσία νέων υπουργών – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Οι επιλογές τοι Λουτσέσκου για τον δεύτερο ημιτελικό – Μέσα ο Μύθου

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στέγαστρα, έσπασε τζαμαρίες, δρόμοι πλημμύρισαν – Δείτε βίντεο