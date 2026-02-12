Θεσσαλονίκη: Ομιλία του Σωτήρη Κούβελα για το παρόν και το μέλλον

«Υπάρχει έξοδος από τον λαβύρινθο της κρίσης;» είναι ο τίτλος της ομιλίας του π. Δημάρχου Θεσσαλονίκης και Υπουργού Σωτήρη Κούβελα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης που οργανώνει η δεξαμενή σκέψης «Σκυτάλη».

Ο Σωτήρης Κούβελας ο οποίος είναι πολύ δραστήριος και στα social media και τοποθετείται πολιτικά και κοινωνικά αρκετά συχνά, σε ανάρτησή του προσκαλεί τον κόσμο να παρευρεθεί στην εκδήλωση όπου, όπως χαρακτηριστικά γράφει, «Να θυμηθούμε τα παλιά… Να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον…».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 11.30 το πρωί, στο αμφιθέατρο «Φάρος» στην Εθνικής Αμύνης 22, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.