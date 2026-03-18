Θεσσαλονίκη: Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση ΥΚΟΙΣΟ-ΥΜΑΘ για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Υπουργείο Εσωτερικών, Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα «Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδιας για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έλενας Ράπτη σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα, στο πλαίσιο δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένες γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, αναδεικνύοντας προκλήσεις, ευκαιρίες και καλές πρακτικές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία και την επιχειρηματικότητα.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κανατάκη.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι το θεμέλιο για την ουσιαστική ισότητα στην πράξη. Μέσα από τον διάλογο που αναπτύχθηκε και τις εμπειρίες που μοιράστηκαν οι συμμετέχουσες, επιβεβαιώνεται ότι οι γυναίκες έχουν τη δύναμη και τη γνώση να πρωταγωνιστήσουν σε κάθε τομέα, όταν τους δίνεται ο χώρος και οι δυνατότητες να εξελιχθούν. Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα αυτή την πορεία, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας δήλωσε: «Το ζήτημα της ισότητας των φύλων είναι ζήτημα Δημοκρατίας και Πολιτισμού, ειδικά σήμερα που η γυναίκα καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς και απαιτητικούς ρόλους. Ο αγώνας για την εξάλειψη των στερεοτύπων είναι δίκαιος, όμως η προσφορά της γυναίκας υπερβαίνει κάθε έννοια απλής ισότητας, καθώς η μοναδική της ικανότητα να τίκτει και να φέρνει την ζωή στον κόσμο αποτελεί το σημαντικότερο θαύμα της φύσης. Γυναίκες πρότυπα, όπως η Σοφία Βέμπο, η Ναταλία Μελά και η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μου δίδαξαν ότι η γυναικεία φύση συνθέτει τον δυναμισμό, το πνεύμα και την ίδια την κινητήριο δύναμη του Έθνους μας».