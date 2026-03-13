Θεσσαλονίκη: Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών στο επίκεντρο της εκδήλωσης των ΥΚΟΙΣΟ και ΥΜΑΘ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας», την Δευτέρα 16 Μαρτίου και ώρα 18:30, στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 1).

Η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδιας για θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έλενας Ράπτη και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η σημασία της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών για την κοινωνική πρόοδο, την ισότητα των φύλων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή δυναμικών γυναικών που διακρίνονται στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο. Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν οι κυρίες Σάρα Καράσσο – Ελεύθερη Επαγγελματίας, Σοφία Αναστασιάδου – Κοσμήτορας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 2025 συμπεριλήφθηκε στην επίσημη διεθνή κατάταξη “World’s Top 2% Scientists List” του Πανεπιστημίου Stanford των Η.Π.Α., Γιώτα Σασοπούλου – Γενική Χειρουργός, Μαριάννα Χατζάκου – Διευθύντρια ζώνης γάλακτος Μεβγάλ, Δήμητρα Παπαδοπούλου-Τσόκα – Επιχειρηματίας στον κλάδο του fashion retail, Σίσσυ Λιγνού – Πρόεδρος IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers), Πρόεδρος & Δ/νσα Σύμβουλος AFEA Congress, Μέλος Δ.Σ & Τέως Πρόεδρος HAPCO & DES (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), Ορσαλία Παρθένη – Επιχειρηματίας και Σχεδιάστρια, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, Μαρία Γιάννη – Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός, σήμερα βρίσκεται στο επιχειρείν της οικογενειακής επιχείρησης, Νέλλη Ζήκα Τσελεμέγκου – Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρώην Αντιπρόεδρος Ανώνυμης Εταιρείας, Πρόεδρος Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, Άννα Πετανίδου – Υπαρχιπυροσβέστρια, Χριστίνα Στρελ – Πυραγός, Αγγελική Βουδούρη – Αστυνομικός ΔΙΑΣ, Ελένη Καρακασίδου 17 ετών – Μαθήτρια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της Microsoft Office Specialist και Νικολέτα Ροσσολύμου 15 ετών – Συγγραφέας.

Μέσα από τις παρεμβάσεις τους θα αναδειχθούν εμπειρίες, προκλήσεις και καλές πρακτικές που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και τη λήψη αποφάσεων.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Κανατάκη, ενώ χαιρετίζουν την εκδήλωση η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έλενα Ράπτη και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας. Η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των γυναικών.