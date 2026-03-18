Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Θ. Πλεύρη στη δομή μεταναστών στα Διαβατά – “Ισχυρή δομή που λειτουργεί σε όλο το πλαίσιο”

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 49 στρεμμάτων στη θέση του «πρώην στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου», επισκέφτηκε το μεσημέρι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Επισκεπτόμαστε δομές στη Βόρεια Ελλάδα και προφανώς μία από τις ναυαρχίδες που είναι τα Διαβατά, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για το σύμφωνο μετανάστευσης που θα εφαρμόζεται από το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός σε όσους απορρίπτεται το άσυλο θα μπορούμε να κάνουμε γρήγορες απελάσεις και επιστροφές και αφετέρου σε αυτούς που γίνεται δεκτό το άσυλο να προσπαθούμε να τους συνδυάζουμε με τις εργασίες που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Ειδικότερα για τη δομή των Διαβατών, πρόσθεσε πως «πρόκειται για μία ισχυρή δομή, που στην πραγματικότητα λειτουργεί σε όλο το πλαίσιο -και στην υποδοχή και στην ταυτοποίηση και στο σκέλος του ασύλου- και άρα πρέπει να δούμε ότι είμαστε πραγματικά έτοιμοι ενόψει του καλοκαιριού».

Νωρίτερα το πρωί, ο υπουργός επισκέφτηκε τις δομές προσφύγων στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Τον κ. Πλεύρη συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης.