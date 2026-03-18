Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Θ. Πλεύρη στη δομή μεταναστών στα Διαβατά – “Ισχυρή δομή που λειτουργεί σε όλο το πλαίσιο”

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 49 στρεμμάτων στη θέση του «πρώην στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου», επισκέφτηκε το μεσημέρι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Επισκεπτόμαστε δομές στη Βόρεια Ελλάδα και προφανώς μία από τις ναυαρχίδες που είναι τα Διαβατά, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για το σύμφωνο μετανάστευσης που θα εφαρμόζεται από το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός σε όσους απορρίπτεται το άσυλο θα μπορούμε να κάνουμε γρήγορες απελάσεις και επιστροφές και αφετέρου σε αυτούς που γίνεται δεκτό το άσυλο να προσπαθούμε να τους συνδυάζουμε με τις εργασίες που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Ειδικότερα για τη δομή των Διαβατών, πρόσθεσε πως «πρόκειται για μία ισχυρή δομή, που στην πραγματικότητα λειτουργεί σε όλο το πλαίσιο -και στην υποδοχή και στην ταυτοποίηση και στο σκέλος του ασύλου- και άρα πρέπει να δούμε ότι είμαστε πραγματικά έτοιμοι ενόψει του καλοκαιριού».

Νωρίτερα το πρωί, ο υπουργός επισκέφτηκε τις δομές προσφύγων στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Τον κ. Πλεύρη συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Δημήτρης Αρβανίτης: Το βιντεοκλίπ του “Ferto” έκανε κάτι μαγικό, ανέδειξε τον στίχο που ήταν κρυμμένος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογούνται ο 23χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά και ο φίλος του θύματος

ΔΕΘ 5 ώρες πριν

Πρόεδρος ΔΕΘ: Αυτό θα είναι το “πριν” και το “μετά” της Έκθεσης όταν ολοκληρωθεί η ανάπλαση – Τί είπε για το δημοψήφισμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Πετρέλαιο: Εκτινάσσεται κι’ άλλο η τιμή του μπρεντ μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης: Λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική Ηλιάδη ο Μπάμπης Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να οικοδομήσει αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις, ελάτε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι ασφαλής χώρα