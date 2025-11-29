Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια γραφείων του Κινήματος Δημοκρατίας – “Δεσμευόμαστε σε μια βαθιά κοινωνική ατζέντα”, είπε ο Κασσελάκης

«Δεσμευόμαστε σε μια βαθιά κοινωνική ατζέντα και δεσμευόμαστε σε μια βαθιά θεσμικά μεταρρυθμιστική ατζέντα, για να υπάρξει κατάργηση των ασυλιών σε βουλευτές, κατάργηση των ασυλιών σε υπουργούς και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, με αφορμή τα εγκαίνια των γραφείων του κόμματος, στην οδό Τσιμισκή 60.

«Πρέπει να εργαστούμε τώρα εντατικά, συντονισμένα και μονιασμένοι μέχρι τις εκλογές. Διότι στο σύστημά μας η λαϊκή ετυμηγορία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε στο περιθώριο, να βλέπουμε τις αδικίες να καλπάζουν», είπε ο κ. Κασσελάκης, σημειώνοντας ότι «η μεσαία τάξη ασφυκτιά, αυτή τη χώρα ασφυκτιά», όμως, το Κίνημα Δημοκρατίας δε θα διστάσει να σταθεί απέναντι «ούτε σε τράπεζες, ούτε σε εταιρείες ενέργειας, ούτε σε όσους έχουν μαζέψει τεράστια ακίνητη περιουσία και πληρώνουν λιγότερους φόρους στα κέρδη τους από ό,τι ένας μισθωτός που βγάζει 30.000 ευρώ».

«Γνωρίζουμε όλοι το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, το πώς μερικοί χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους για να προωθήσουν τη δική τους σταδιοδρομία στην εξουσία. Εμείς είμαστε εδώ για την κοινωνία. Πόσο δύσκολο και απίθανο είναι ένα κόμμα, ένα κίνημα, να θέλει να υπηρετήσει την κοινωνία στον τόπο; Τόσο δύσκολο είναι πλέον; Κι όμως, γι’ αυτό είμαστε εδώ», επισήμανε.

Ο κ. Κασσελάκης ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του Κινήματος Δημοκρατίας για τη συνεισφορά τους, ώστε να λειτουργήσουν τα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. «Είμαι τόσο ευγνώμων που πραγματικά βάζετε τον κόπο σας, τον ιδρώτα σας, τις οικονομίες σας, για να μπορείτε να στηρίξετε μια προσπάθεια χωρίς προσωπικό αντάλλαγμα. Αυτό πάει να πει -για όσους επικαλούνται την Αριστερά- Αριστερά στην πράξη. Αυτό πάει να πει -για όσους επικαλούνται την πρόοδο- προοδευτικός στην πράξη», είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «με το που αρπάξει το κίνημα τη σπίθα να εμπνεύσει τον κόσμο, όταν γίνουν οι εκλογές θα είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα, το οποίο θα αλλάξει ριζικά την ιστορία του τόπου».

Παρόντες στην εκδήλωση, που πλαισιώθηκε από ζωντανό έντεχνο μουσικό πρόγραμμα, ήταν οι βουλευτές Μιχάλης Χουρδάκης, Θεοδώρα Τζάκρη και Κυριακή Μάλαμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ