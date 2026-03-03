Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Ζιώγας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Ζιώγας.

Στην ανακοίνωσή της η ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει: Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τον σύντροφο Γιάννη Ζιώγα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή δίνοντας παλικαρίσια, πολύμηνη μάχη.

Ο σύντροφος Γιάννης γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1952 και μεγάλωσε στον Πειραιά και το Μοσχάτο. Σπούδασε Χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου πήρε το διδακτορικό του στη φυσικοχημεία. Είχε επίσης πτυχίο φαρμακευτικής. Εργάστηκε στο ΑΠΘ ως μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Χημείας.

Από τα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στον αγώνα και στο κίνημα. Οργανώθηκε στην ΚΝΕ το 1974 και σύντομα οργανώθηκε στο ΚΚΕ. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης από το 1994 και στη συνέχεια μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το 2017. Υπήρξε μέλος του Γραφείου Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης. Εκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας από το 2002 μέχρι και το 2017, βουλευτής από το 2007 μέχρι και το 2012.

Ο σ. Γιάννης κράτησε αταλάντευτη στάση την περίοδο 1989-1991 και συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης και της ΚΝΕ. Μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του συνέβαλε μαχητικά σε όσες χρεώσεις του ανέθεσε το Κόμμα. Έδρασε μέσα από το οργανωμένο κίνημα των πανεπιστημιακών ως μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του ΑΠΘ, ενώ υπήρξε και μέλος του συλλόγου συνταξιούχων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε ένας εξαίρετος πανεπιστημιακός δάσκαλος με φροντίδα και έγνοια για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του, βρέθηκε πάντα στο πλάι τους όταν τον είχαν ανάγκη. Είχε ιδιαίτερη έγνοια και για τους νέους συντρόφους, συμπαραστάτης στα προβλήματα του αγώνα και της ζωής τους.

Ο σύντροφος Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος με κύρος, που έχαιρε τον σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων. Είχε έγνοια για τη μελέτη και τη διακίνηση του Ριζοσπάστη καθώς και για τη δουλειά για την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος. Μέχρι και πριν λίγες μέρες από το θάνατο του, και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω της ασθένειας του, ερχόταν σε επαφή με κόσμο, με το κουπόνι στο χέρι, για να στηρίξουν οικονομικά το ΚΚΕ. Όρθιος μέχρι το τέλος, στην πρώτη γραμμή της δράσης.

Η Κεντρική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια τους στη σύζυγο του Βασιλική, στα παιδιά του Μαριάνθη και Πάρη, στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου, στη 1.00 μ.μ., στην αίθουσα “Μ. Αναγνωστάκης” του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.