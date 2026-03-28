Θερμή υποδοχή για τον Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία – Καφές, υπογραφές και πολιτικά μηνύματα

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, (28/3) ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Λαμία, στο πλαίσιο της παρουσίας του για την απογευματινή εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης».

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, η επίσκεψή του ξεκίνησε με συνάντηση στο Δημαρχείο, όπου είχε επαφές με τον δήμαρχο Λαμιέων με τον Πανουργιά Παπαϊωάννου, σε ένα κλίμα θετικό και ουσιαστικού διαλόγου για τα ζητήματα της περιοχής. Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός κατευθύνθηκε προς την πλατεία Ελευθερίας, όπου ήρθε σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πλατεία, ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με κατοίκους της πόλης, ήπιε καφέ μαζί τους και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πολλούς Λαμιώτες να τον προσεγγίζουν για να τον χαιρετήσουν και να του ευχηθούν καλή επιτυχία στον πολιτικό του αγώνα.

Στο επόμενο μέρος του προγράμματός του, αναμένεται να συναντηθεί με τον Μητροπολίτη της περιοχής, ενώ μετά το μεσημεριανό διάλειμμα θα μεταβεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων (18.30), όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση.

Στο πλευρό του βρέθηκαν και τοπικά στελέχη και συνεργάτες και υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θανάσης Λουκόπουλος, που θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο απογευματινό πάνελ, ο περιφερειακός σύμβουλος Αποστόλης Αγγελακόπουλος και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου, Αχιλλέας Τζουβάρας.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική δραστηριότητα, με στόχο την επικοινωνία με τους πολίτες και την παρουσίαση των θέσεών του σε μια περίοδο αυξημένου πολιτικού ενδιαφέροντος.

