Θεόδωρος Καράογλου: Κατέθεσε πρόταση για την προσαρμογή του προγράμματος “Σπίτι μου 2” σε μικρούς οικισμούς

Πρόταση για την προσαρμογή του προγράμματος «Σπίτι μου 2» σε μικρούς οικισμούς κατέθεσε ο κ. Θεόδωρος Καράογλου στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Η πρόταση προβλέπει την προσαρμογή του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ώστε να επιτραπεί η ένταξη σε αυτό ακινήτων που βρίσκονται σε χωριά και οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας η πρωτοβουλία αυτή θα είχε πολλαπλά οφέλη αφού θα αναζωογονούσε τα χωριά που σήμερα ερημώνουν, θα ανέστρεφε τη ροή εγκατάλειψης της υπαίθρου, θα αναβάθμιζε το γηρασμένο κτηριακό απόθεμα και θα συνέδεε τη στεγαστική πολιτική με τη δημογραφική στρατηγική της χώρας. «Αυτή η πρόταση δεν είναι απλώς στεγαστική πολιτική, είναι πατριωτική πολιτική, γιατί δίνει ζωή στην ελληνική περιφέρεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου ο κ. Καράογλου το χαρακτήρισε «πράξη ελπίδας και ευθύνης» που αποδεικνύει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βάζει στο επίκεντρο τους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος της κρίσης, κάνοντας ειδική αναφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Σε άλλο σημείο σχολίασε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2026 μειώνονται σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος, πιο ήπιος συντελεστής, κάτι που, όπως είπε, οδηγεί σε πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για εκατομμύρια πολίτες.

Ταυτόχρονα, με σειρά στοχευμένων μέτρων ενισχύεται η οικογένεια και αντιμετωπίζεται με πράξεις το δημογραφικό πρόβλημα, με πλήρη φοροαπαλλαγή για νέους έως 25 ετών και σημαντικές εκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά. «Δεν πρόκειται για παροχές, αλλά για το πιο ηχηρό μήνυμα ότι η πατρίδα μας θέλει τα παιδιά της εδώ», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καράογλου στην ανάγκη αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μόνο αστική. Στο πλαίσιο αυτό χαιρέτισε τη δραστική μείωση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, την κατάργησή του από το 2027, καθώς και τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, τονίζοντας πως αυτά αποτελούν ουσιαστικά βήματα περιφερειακής δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, εκτός από γενναία, είναι και πράξη ευθύνης προς την κοινωνία. «Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτους και πολιτών. Είναι ένα εργαλείο εθνικής αναγέννησης που αξίζει να υπερψηφιστεί από όλους, γιατί ευθύνη του πολιτικού προσωπικού είναι να βλέπει πέρα από τον ορίζοντα των αριθμών», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Θόδωρος Καράογλου.