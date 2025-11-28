Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

«H δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση που ανεξαρτητοποιεί το μηχανισμό ελέγχου της αγοράς από την εκάστοτε κυβέρνηση», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTnews, τονίζοντας ότι πλέον ο πολίτης «θα ξέρει ότι θα μπορεί να απευθύνεται σε ένα και μόνο κέντρο».

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι την «Δευτέρα το πρωί θα ανοίξει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10 ημέρες για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση να αναλάβουν τα καθήκοντα του Διοικητή, καθώς θέλουμε να έχουμε την μέγιστη δυνατή προσφορά ακόμα και για τώρα που είναι το μεταβατικό στάδιο. Ταυτόχρονα θα ανοίξει και ο διαγωνισμός για τον Διοικητή, ο οποίος αφού έχει οργανωθεί πλήρως η αρχή τους επόμενους μήνες, θα είναι εκείνος που θα έχει την θητεία των επόμενων πέντε ετών».

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο της.

Ερωτηθείς αν με αφορμή την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η Ελλάδα μπαίνει σφήνα στα γεωπολιτικά παιχνίδια ΗΠΑ και Κίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και πως «ο ευρύτερος χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για σημαντικές επενδύσεις και για πολύ καλύτερες λιμενικές και εφοδιαστικές λειτουργίες».

«Με αυτή τη ρύθμιση δίνουμε τη δυνατότητα στα Ναυπηγεία να αναπτύξουν δραστηριότητα στον χώρο που ήδη διαθέτουν, όχι σε κάποιο καινούργιο χώρο, ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Προφανώς, αν κάτι τέτοιο συμβεί, κατ’ αρχήν το ελληνικό κράτος θα έχει περαιτέρω έσοδα. Δεύτερον, για να υπάρξει μια τέτοια μεταβολή θα χρειαστούν επενδύσεις και έργα που σημαίνει νέος τζίρος και ασφαλώς πολύ σημαντικό, εκατοντάδες νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στις σχέσεις με την Κίνα, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι «καθόλου δεν επηρεάζονται, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και θα τηρηθούν. Η Ελλάδα είναι μια υπεύθυνη, δημοκρατική χώρα, ασφαλώς μέλος και της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και δεν πρέπει κανείς να ανησυχεί ως προς αυτό».

Για το θέμα της αναγραφής αρχικής και τελικής τιμής, ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε πως «όταν καταγράφονται στα νωπά προϊόντα υπερβολικές ανατιμήσεις, οι οποίες δεν εξηγούνται από άμεσους παράγοντες, από μια κλιματική καταστροφή ή από διεθνείς παράγοντες, αλλά υπάρχει στη μέση προφανώς ο παράγοντας αισχροκέρδεια», τότε με υπουργική απόφαση θα καλούνται οι εκπρόσωποι της λιανικής να αναγράφουν σε εμφανές σημείο την αρχική τιμή.

«Σκοπός είναι να υπάρξει συνεργασία, συνεννόηση και ενημέρωση των πολιτών, διότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ρυθμιστεί η αγορά από τον ενημερωμένο καταναλωτή», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τέλος, όσον φορά την απόφαση παράτασης της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων ως τις 30 Ιουνίου 2026, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι «προτιμήσαμε αντί για την αυστηρότητα επιβολής προστίμων, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της κοινωνίας. Θέλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικασία αυτή είναι απλή, δωρεάν και αφορά την ασφάλεια όλων μας».