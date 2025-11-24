Θεοδωρικάκος: Τα κόμματα να στηρίξουν τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής – Είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας

«Για να έχουμε μια ισχυρή κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, οφείλουμε να παίρνουμε μέτρα και να στηρίζουμε έμπρακτα εκείνο το τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο, διότι «όταν γίνονται αυτονόητα πράγματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος υποχρεωτικά να διαφωνούμε». Όπως άλλωστε έσπευσε να επισημάνει η μεταρρύθμιση που σήμερα προωθείται, “έχει δουλέψει σωστά σε αρκετές χώρες της Δύσης που την έχουν υιοθετήσει”.

Αναφέρθηκε παράλληλα στην ανάγκη ισχυρής καταναλωτικής συνείδησης και στη δύναμη του ενημερωμένου καταναλωτή, ο οποίος συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της αγοράς και στην τελική διαμόρφωση των τιμών και τόνισε «θέλουμε ένα κράτος δίκαιου και ισχυρές Ανεξάρτητες Αρχές όπως αυτή για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς. Μια Αρχή που θα προασπίζει τη νομιμότητα προς όφελος της κοινωνίας».

Για την αναγραφή της αρχικής τιμής στα προϊόντα, είπε πως «θα αναγράφεται όταν έχει διαπιστωθεί ότι χωρίς λόγο και αιτία έχουν ξεφύγει κάποιες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξήγηση της πορείας και της διαδρομής αυτού του προϊόντος μέχρι το ράφι».

Τέλος, για τη νομοθετική παρέμβαση που αφορά στην επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «μόνο μια αξία καθοδηγεί την απόφασή μας και αυτή είναι το εθνικό συμφέρον της πατρίδας μας».