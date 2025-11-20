Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ταυτίζονται με την αντίληψή μας για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και κυρίως να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην υπόλοιπη Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ημερίδα «Κλιματική Αλλαγή και Αγροδιατροφή: Προσαρμογή, Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα» που διοργανώθηκε με την συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και μέλλον για τις επόμενες γενιές, εάν δεν δημιουργήσουμε έναν καινοτόμο, πλούσιο, αποτελεσματικό, εξωστρεφή πρωτογενή τομέα, με πρωταγωνίστρια την αγροδιατροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, δέκα νέες γυναίκες απ’ όλη την Ελλάδα παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, αναδεικνύοντας πως η γνώση, η καινοτομία και η ενδυνάμωση των γυναικών μπορούν να διαμορφώσουν έναν αγροδιατροφικό τομέα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και ισότιμο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος περιηγήθηκε στον χώρο της εκδήλωσης και εντυπωσιάστηκε από τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που ανέπτυξαν νέες γυναίκες. Τη δημιουργία προϊόντων όπως μπύρα γλουτένης «madeingreece», την καλλιέργεια στο σπίτι που βασίζεται στη «συνεργασία» ψαριών και φυτών, όπου δημιουργείται μια βιώσιμη, κυκλική διαδικασία παραγωγής – η ενυδρειοπονία. Όπως επίσης τη δημιουργία ενός λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, ικανού να εκτιμά την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές.

Υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της περιφέρειας, ώστε οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους, να μπορούν να τα κάνουν πράξη και εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Μάλιστα, ανέφερε πως «έχουμε δημιουργήσει από κοινού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, το οποίο θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 4 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Πιστεύω θα έχει την αξία του και τα δικά του αποτελέσματα, αλλά θα μπορέσει να λειτουργήσει και σαν ένα παράδειγμα για να επεκταθεί σε όλη τη χώρα και να αποτυπώσει μια νέα δημιουργική σχέση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και μάλιστα την οικονομία του πρωτογενούς τομέα».

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «το μυαλό και τα αυτιά μας είναι πάντοτε ανοιχτά σε ανθρώπους που φέρνουν καινοτόμες προτάσεις και ιδέες. Τις υποστηρίζουμε για να γίνονται πράξη στην παραγωγική διαδικασία και να αποτυπώνουν το τι μπορούν να πετύχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες».



