Θεοδωρικάκος: Πλήρης επάρκεια προϊόντων, προειδοποίηση για αισχροκέρδεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων

Η αξιολόγηση της κατάστασης στην ελληνική αγορά, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το πρωί στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη.



Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα καθησυχασμού, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πολύ δε περισσότερο πανικού», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αδικαιολόγητες αυξήσεις που «δείχνουν αισχροκέρδεια» δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.



Όπως ανέφερε, «από την πρώτη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς», επισημαίνοντας ότι έχει ζητήσει από την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους, «κάτι που γίνεται συνεχώς με συγκεκριμένα αποτελέσματα».



Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι «καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, τα οποία θα υπάρξουν μόνο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και ληφθούν οι αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις».



Από την πλευρά της, η κυρία Τσαγγάρη διαβεβαίωσε ότι «όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι επί ποδός», αποκαλύπτοντας ότι «από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι» και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν «με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί», με στόχο «τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή».